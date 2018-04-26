بريدة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسعقدت لجنة تنسيق مشروعات القصيم بأمانة المنطقة أمس، اجتماعها الدوري ، بحضور أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي .وبين أمين منطقة القصيم أن الاجتماع استعرض إحصائية التراخيص للربع الأول من السنة المالية ومعرفة ما أنجز منها، وأهمية تكثيف الدور الرقابي والإشرافي على الأعمال والتراخيص الغير منجزة.وأستعرض مكتب تنسيق المشاريع على أعضاء اللجنة ومدراء عموم الدوائر الحكومية بالمنطقة تقييم أعمال المقاولين والتركيز على جودة تنفيذ المشاريع وإغلاقها وفق الجدول الزمني المعد للمشروع، بالإضافة إلى استعراض أعمال طوارئ المياه و أهمية إعادة الحفريات بوقت قياسي مع الالتزام بجودة المواصفات, مؤكداً أهمية تعاون مكاتب تنسيق المشاريع في بلديات محافظات المنطقة مع جميع الجهات.// انتهى //12:01ت م