الظهران 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واساحتفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، مساء أمس، بتكريم الطلاب الحاصلين على مراتب الشرف الأولى والثانية والثالثة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الفائزين بجوائز التميز في الجامعة للعام 1438/1439هـ، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن صالح السلطان.وألقى الدكتور سليمان بن عبدالله السكران كلمة أولياء أمور الخريجين أعرب فيها عن سعادته بوجوده في الجامعة، مشيداً بجهود إدارة الجامعة ومنسوبيها للارتقاء بها لمستوى الجامعات العالمية، منوها بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة لقطاع التعليم والبحث العلمي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لرفعة شأن بلادنا مما ميز الجامعة وساعدها على تحقيق ما تصبو اليه، مهنئا الطلاب على تخرجهم من الجامعة.وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب الحاصلين على مراتب الشرف الأولى والثانية والثالثة، والحاصلين على لقب الأستاذ الجامعي المتميز وجوائز التميز في التدريس والإرشاد الأكاديمي وتقنية التدريس والبحث وأفضل مشروع بحثي من عمادة البحث وجوائز معهد البحوث للتميز في البحث التطبيقي وإدارة البحوث التطبيقية وفريق البحث التطبيقي المتميز وتنظيم الدورات الدراسية القصيرة وجوائز التميز للموظفين وهي المدير المتميز والموظف المحترف المتميز وموظف الدعم الإداري المتميز والعامل المتميز، وجوائز الطلاب للمتميز في المساعدة الأكاديمية والنشاط الطلابي وأفضل ناد طلابي وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على براءات اختراع.كما تم تكريم العوائل التي تخرج منها (5) أبناء أو أكثر في الجامعة بإهدائهم درع الوفاء في مبادرة أطلقها معالي مدير الجامعة هذا العام كتكريم لهذه العوائل على جهودها وثقتها في الجامعة.// انتهى //12:04ت م