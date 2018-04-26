الدمام 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واستنظم غرفة الشرقية في الثامن والتاسع من مايو المقبل ندوة التطبيقات الإلكترونية والمعرض المصاحب لها، التي تعقد بعنوان "دور التطبيقات الإلكترونية في نجاح الأعمال"، بمشاركة عدد من المتخصصين، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن الندوة والمعرض يهدفان إلى إتاحة الفرصة لأصحاب التطبيقات الإلكترونية ومصممي ومبرمجي التطبيقات من عرض أعمالهم للجمهور، وإيجاد بيئة محفزة لرواد الأعمال في مجال التطبيقات الإلكترونية، وعرض الفرص الاستثمارية لرواد ورائدات الأعمال للمستثمرين، وتوسع الأعمال وانتشارها من خلال التطبيقات الإلكترونية.وبين الخالدي أن الغرفة بدأت في استقبال المؤسسات والشركات الراغبة في المشاركة في المعرض الذي يقدم هذه الخدمة مجانا، مشيراً إلى أن الغرفة خصصت مبلغ 100 ألف ريال كجوائز تحفيزية لأفضل 5 تطبيقات مشاركة في المعرض.وتشهد الندوة جلسة حوارية مفتوحة، بمشاركة عدد من المختصين، تناقش محاور مهمة أبرزها التطورات التقنية في بيئة العمل، والاستحواذ والاندماج، الاستثمار في الابتكارات والمواهب، وعوامل استمرار النجاح، وأثر الإرشاد في نجاح مشاريع التطبيقات الإلكترونية، كما تستعرض الجلسة الخطوات المهمة التي يحتاجها رواد ورائدات الأعمال عند إقامة مشروع إلكتروني.// انتهى //13:06ت م