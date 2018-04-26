نجران 10 شعبان 1439هـ الموافق 26 أبريل 2018م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله - لقطاع التعليم والبحث العلمي، مشيراً خلال زيارته لمقر جامعة نجران اليوم إلى قدرة الشباب السعودي على المساهمة في النهوض بدور المملكة في البحوث العلمية والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال العلوم والابتكار بتمكن واقتدار.وأشاد سموه بما حققته الجامعة من منجزات تعليمية وبحثية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بمخرجات الجامعة واختيار التخصصات المناسبة والنوعية التي يحتاجها سوق العمل، وتساهم في تحقيق رؤية 2030، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تعزيز دورها الأكاديمي والاجتماعي.وبدأت زيارة سموه بلقاء تعريفي بوكلاء وعمداء الجامعة في المبنى الرئيسي "البرج"، ثم تجول في حرم المدينة الجامعية وتفقد مشاريع "الإستاد الرياضي، وكلية الطب، والمستشفى الجامعي"، حيث اطلع سموه على نسبة الإنجاز في كل مشروع، مبدياً إعجابه بما شاهده.من جهته، أكد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، أن الجامعة تسعى لأن يكون لها بصمة مميزة في النهضة التي تشهدها المملكة، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة – أيدها الله - تعول الكثير على الجامعات باختلاف تخصصاتها في مواكبة رؤية 2030، وتعدها شريكاً فاعلاً في تنفيذها.وقدم السبيعي باسمه وباسم منسوبي الجامعة الشكر والتقدير للأمير تركي بن هذلول على تفضله بالزيارة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لمزيد من العطاء، والسعي الدؤوب للتميز وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله-.//انتهى//13:07ت م