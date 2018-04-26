الأحساء 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة بإدارة الجودة الشاملة اليوم , فعاليات ملتقى الجودة والاعتماد المدرسي، بحضور مدير تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم ، وذلك على مسرح مدارس دور العلوم الأهلية.وفي مستهل الملتقى تحدث مدير إدارة الجودة الشاملة محمد الدليجان عن الملتقى وأهدافه وما يتضمن من أنشطة وفعاليات ، تلاه تقديم أوبريت "رؤية وطن" بمشاركة براعم وأطفال مدارس دور العلوم.بعدها بدأ برنامج الملتقى بعقد جلستين ، الأولى تضمنت ورقة عمل بعنوان "الاعتماد والجمعية السعودية للجودة" ، وورقة بعنوان "دور فريق الجودة والتميز بالمدرسة في الحصول على الاعتماد المدرسي" ، وورقة بعنوان "الجودة والاعتماد المدرسي" ، أما الجلسة الثانية فتضمنت ورقة عمل بعنوان "التقييم الذاتي في الاعتماد المدرسي" ، وورقة بعنوان "مسار التميز " ، وورقة بعنوان "الاعتماد المدرسي فوائد وتنبيهات".وفي الختام كرّم مدير تعليم الأحساء المدارس الحاصلة على النطاق الذهبي في لجنة التميز والجودة ، وفي القسم النسائي كرّمت مساعدة مدير إدارة الجودة موضي المقهوي قائدات المدارس.// انتهى //13:11ت م