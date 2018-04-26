لندن 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسقصفت قوات النظام السوري عدة مناطق في قرية تل الصخر تزامن ذلك مع قيام الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام بقصف مناطق في محيط القرية ، كما طال القصف مناطق في الأراضي المحيطة ببلدة كفرزيتا.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، اليوم , أن الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام السوري استهدفت عدة مناطق في بلدة اللطامنة ومحيطها رافقه قصف مدفعي على بلدة حربنفسه، في القطاع الجنوبي من ريف حماة.ولم يشر المرصد إلى وقوع ضحايا نتيجة القصف .م ك // انتهى //13:12ت م