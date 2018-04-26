جدة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسرصدت فرق التفتيش البيئي لحملة الـ1001 منشأة في المنطقة الشرقية في يومها الثالث 307 مخالفات بيئية خلال تفتيش شمل 337 منشأة صناعية وتعدينية وزراعية .وأكد مدير عام المراقبة البيئية والالتزام البيئي المشرف العام على الحملة المهندس سليمان بن عبيد السنقوف ، أن المخالفات التي رصدتها فرق التفتيش البيئي خلال جولاتهم التفتيشية تندرج معظمها في "عدم وجود ترخيص بيئي" ، مشيراً إلى أن الفرق المكلفة بتنفيذ الحملتين في المنطقة الشرقية تكمل يومها الثالث بتكثيف التفتيش على المنشآت، حيث يأتي تنفيذ حملة الـ1001 منشأة في المنطقة الشرقية تزامنا مع الحملة الوطنية للمسح البيئي للساحل الشرقي بالمملكة من الحدود السعودية الكويتية إلى الحدود السعودية الإمارتية ، وتهدف الحملتين إلى الوقوف على الوضع البيئي في المنشآت .وأبان السنقوف أن الفرق التفتيشية البيئية للحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي على الساحل الشرقي رصدت خلال اليوم الثالث 25 مخالفة بيئية خلال مسح ما يقارب 54% من الساحل الشرقي ، حيث تم مسح 75 موقعاً ، منها 40 منشأة ، و12 مصبات وعدد 23 من المرافق الأخرى .وخلُص مدير عام المراقبة البيئية والالتزام البيئي في حديثه إلى أن الحملات جاءت لترسيخ مفهوم التفتيش البيئي على المستوى الوطني وخاصة لدى أصحاب المنشآت ولدى الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وكذلك لرفع مستوى الالتزام لدى المنشآت والمسؤولين عنها وإحاطتهم بأهمية المحافظة على البيئة والإجراءات الصحيحة للتعامل مع أي مشاكل أو طوارئ أو مستجدات بيئية، واطلاع المسؤولين وأصحاب المنشآت ذات التأثير البيئي بأهمية تنفيذ إدارة بيئية مناسبة ووضع الخطط البيئية اللازمة لتشغيل المنشأة، والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 .// انتهى //13:17ت م