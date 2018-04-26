الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسيدشن صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان اليوم المرحلة الثانية من الحملة التفاعلية لحلول الصندوق ووزارة الإسكان التي تبدأ اليوم حتى الخامس من مايو المقبل، بمشاركة البنوك والجهات التمويلية المشاركة في برنامج "القرض العقاري".وتستهدف المرحلة الثانية من الحملة التفاعلية 7 مدن وهي "القصيم، وأبها، وتبوك، وعرعر، وسكاكا والطائف، والأحساء"، من خلال التواجد في المراكز التجارية الرئيسية المستهدفةن فيما تستضيف سبعة مراكز تجارية المرحلة الثانية من الحملة التفاعلية، وهي (العثيم مول) بالقصيم ، (عسير مول) بأبها، (الحكير مول) بتبوك، (عرعر مول) بعرعر، (الجوف بلازا) بسكاكا، (جوري مول) بالطائف، (العثيم مول) بالأحساء.وتستخدم الحملة التفاعلية لحلول الصندوق العقاري ووزارة الإسكان إعلانات ترويجية داخل المراكز التجارية، ومطويات تثفيفية، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية (SMS)، بالإضافة إلى اللوحات التوعوية.وقال المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي إن الحملة التفاعلية لحلول الصندوق العقاري ووزارة الإسكان تهدف إلى إطلاق حلول الصندوق لجميع المستفيدين على قوائم الانتظار، واطلاع المستفيدين على الخيارات التمويلية المتعددة، والتي صممت لتلبي كافة الاحتياجات والإمكانيات للمواطنين، وتثقيفهم والرد على استفساراتهم بشأن "القرض العقاري" بالإضافة إلى آليات التقديم وتحديث البيانات.وأكد أن المرحلة الثانية تأتي بعد نجاح المرحلة الأولى، والتي استهدفت كل من "الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وحائل"، وانتهت السبت الماضي (21 أبريل)، محققة أهداف الحملة التفاعلية لحلول الصندوق العقاري ووزارة الإسكان، وبخاصة في مجال توعية المستفيدين، وتقديم الحلول التمويلية الأنسب لهم، مبينًا أن مواعيد الزيارة المقررة (10:00- 04:00 مساء) من الأحد إلى الأربعاء، و(11:00-05:00 مساءً) من الخميس إلى السبت.ويهدف صندوق التنمية العقارية من خلال الحملة التفاعلية إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة المستقبلية بزيادة نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى نسبة 60% بحلول عام 2020م ونسبة 70% بحلول عام 2030م.// انتهى //13:20ت م