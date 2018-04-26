أبهــا 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير مركز الملك فهد الثقافي " قرية المفتاحة " عوض بن أحمد آل زارب، يرافقه عدد من الفنانات التشكيليات.واستمع سمو الأمير فيصل بن خالد لشرح مفصل من مدير المركز عن الأعمال التي قدمها المركز خلال الفترة الماضية والمناشط الفنية القائمة حالياً, إضافةً إلى الخطة التطويرية في المجال الفني، متمنياً سموه للمركز المزيد من التقدم والنجاح.وتسلم سمو أمير منطقة عسير هدايا تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //13:21ت م