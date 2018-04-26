نجران 10 شعبان 1439 هـ الموافق26 أبريل 2018 م واساختتمت الكلية التقنية بنجران اليوم، مسابقة "نوافذ الإبداع" في نسختها الثانية، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد بن أحمد آل جبار وعميد الكلية محمد بن علي الصقري، وذلك بقاعة الأمير مشعل بمقر الكلية.وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالقرآن الكريم، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الهوية الجديدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تلا ذلك استعراض الأنشطة اللامنهجية المنفذة خلال العام التدريبي، ثم قدم أعضاء هيئة التدريب والمتدربين مشاركاتهم المتمثلة في التعبير الشعري والتصوير الفوتوغرافي وبادر والمونتاج التلفزيوني والتمثيل المسرحي.من جهته بيّن عميد الكلية محمد بن علي الصقري، أن النشاط المسرحي عامل أساسي ومهم في بناء شخصية المتدرب، ويسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيراً إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار تشجيع المتدربين وتحفيزهم لتنمية مواهبهم، بشكل يفيد المجتمع والوطن.وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات والجوائز على أعضاء هيئة التدريب المشاركين في الأنشطة والفعاليات، والفائزين في المسابقة من المدربين والمتدربين.// انتهى //13:34ت م