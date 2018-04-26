نجران 10 شعبان 1439هـ الموافق 26 أبريل 2018م واسكرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة مرور المنطقة سابقًا، العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني، بمناسبة انتهاء فترة عمله، وبارك تعيين العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، خلفًا له.وأعرب سموه عن شكره للعقيد يحيى الشهراني، على ما قدمه لخدمة جزء من الوطن الغالي، وهنأ خلفه على الثقة بتعيينه، متمنياً للجميع التوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.من جهته، عبّر العقيد الشهراني عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من توجيهات ودعم أثناء فترة عمله بالمنطقة، فيما أكد العقيد السبيعي أن الثقة بتعيينه، دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.//انتهى//13:34ت م