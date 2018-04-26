الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسحصلت الهيئة العامة للغذاء والدواء على شهادة الاعتماد في التفتيش على مصانع المياه المعبأة من مركز الاعتماد الخليجي، بعد تحقيق معايير ومتطلبات جهات التفتيش طبقاً للمواصفة القياسية ISO/IEC 17020:2012.وتسلّم معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي, شهادة الاعتماد من المدير العام لمركز الاعتماد الخليجي المهندس أحمد المطيري، وذلك بمقر الهيئة في الرياض.وبحصول الهيئة العامة للغذاء والدواء على شهادة الاعتماد حققت الهيئة سبقاً بوصفها أول جهة حكومية في المملكة تحصل على هذا الاعتماد، الذي يُعد من أهم الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030، إذ إن حصول الهيئة على الاعتماد في التفتيش أسهم بشكل كبير في تطوير وتحسين إجراءاته وسحب العينات وكفاءة عمليته ما يزيد دقة وسلامة المنتجات التي يجري التفتيش عليها.فيما كرّم معالي الرئيس التنفيذي موظفي إدارة الرقابة على المياه المعبأة والإدارة التنفيذية للتميّز المؤسسي الذين أسهموا في إنجاح مشروع اعتماد التفتيش على مصانع المياه المعبأة.// انتهى //13:34ت م