الرباط 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اليوم أن الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بالرباط ، تم مناقشة إنهاء مرحلة الانشقاق والبحث في المرحلة الانتقالية، وكذلك البدء في مرحلة الاستقرار وتوحيد المؤسسات الليبية.وأوضح المسؤول الليبي في تصريح صحفي له اليوم أنه توصل إلى تفاهمات أولية بشأن بعض العقبات والملاحظات حول الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، وأن الجانبين سيعودان إلى مجلسيهما لاستصدار قرارات نهائية بشأن هذه المشاكل وحلها في القريب العاجل".وأعرب خالد المشري عن أمله في أن تكون زيارته للرباط قد حققت أهدافها الحقيقية في محاولة تذليل العقبات أمام الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية.م ر // انتهى //13:34ت م