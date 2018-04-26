الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسنظّمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض , أمس , بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل« وبلدية محافظة المجمعة، ورشة عمل تدريبية في المجمعة، عن الإرشاد السياحي وطرق التعامل مع السائح .وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن، أن هذه الورشة تأتي في إطار المبادرات التي يعمل الفرع على تنفيذها للمجتمعات المحلية التي تشهد نشاطاً وحراكاً سياحياً، مبيناً أن سياحة الرياض تنتهج هذا العمل بتنفيذ دورات وورش العمل التعريفية ذات اليوم الواحد قبل التقديم على التراخيص المتعلقة بمزاولة مثل هذه الانشطة السياحية.وأشار آل حسن إلى أن ورشة العمل تضمنت كيفية تأهيل المرشدين السياحيين تمهيداً للحصول على الترخيص، لافتاً إلى أنه حضر الدورة التدريبية عدد من المتدربين والمتدربات، وذكر أنها تضمنت أساليب ومهام مهارات الإرشاد السياحي في المواقع السياحية.وقدم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، شكره لسمو محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، ولرئيس بلدية المجمعة، نظير دعمهما إقامة مثل هذه الورش العملية التي تسهم في تأهيل الشباب السعودي للعمل في المجال السياحي، وتعدهم لمستقبل واعد وفق معايير دولية حسب تصريحه، لافتاً إلى أن تدريب المرشدين السياحيين يسهم في تشغيل مواقع الجذب السياحي والمواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني بالمنطقة.// انتهى //13:35ت م