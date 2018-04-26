جدة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأوضح نائب الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام , أن الهيئة تسعى من خلال إطلاق مبادراتها المتعلقة بالأرصاد إلى تغطية 95 % من جغرافية المملكة , لتشمل الربع الخالي أرصادياً , من خلال عدد من المشاريع الطموحة التي أطلقتها ضمن خطة التحول الوطني.وأشار الدكتور غلام إلى أن المبادرات , التي تشكل بنى تحتية من رادارات , وصور أقمار صناعية , ومحطات رصد أتوماتيكية ومراكز مأهولة , وشبكات رصد في جميع أنحاء المملكة لتغطية جميع أرجاء الوطن, ولضمان دقة عالية في الرصد الجوي , شملت إنشاء مركز معلومات البيئة, والأرصاد, والإنذار المبكر عن حالات الطقس والتلوث , وزيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد السطحية والأجواء العليا , والاستشعار عن بعد , إلى جانب إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر , إضافة إلى تطوير أنظمة النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات للظواهر الجوية , وإنشاء مركز للتغير المناخي ، فضلاً عن مبادرة التحول في خدمات الأرصاد, وتنويع مصادر تمويل الهيئة.وأكد نائب رئيس الهيئة لشؤون الأرصاد , أن هذه المبادرات من شأنها تحقيق رسالة الهيئة في الارتقاء بخدمات الأرصاد والأداء البيئي الوطني وفق معايير قياسية، لسلامة الأرواح والممتلكات والمحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة , عاداً المملكة من الدول الرائدة في مجال الأرصاد على مستوى المنطقة , من خلال منظومة من الخدمات الأر صادية العالية , وكذلك احتضانها للمراكز الإقليمية المعنية بالرصد والجفاف والتصحر والعواصف الترابية عوضا عن كونها نقطة اتصال دولية لمنظمة الأرصاد العالمية لدول غرب آسيا.// انتهى //14:35ت م