الأحساء 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسفازت أمانة الأحساء بجائزة الشرق الأوسط في دورتها ٢٣ عن "أذكنة الرقابة الميدانية" من خلال حفل التكريم الذي أقيم اليوم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وتسلّم الجائزة نيابة عن أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، وكيل الأمين للخدمات المهندس ناجي المري بحضور نائب مساعد الأمين لتقنية المعلومات المهندس بدر البلوي.هذا وتعد أمانة الاحساء من أوائل امانات المملكة التي عملت على اتمتت الرقابة الميدانية والتي يتم دراستها من قبل لجنة مختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمكانية تطبيقها على مستوى المملكة.وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس ناجي المري، الى ان الأمانة قامت بتطبيق عدد من أنظمة الخدمات الالكترونية التي تهدف الى تقديم كافة الخدمات إلكترونياً وذلك لاختصار الوقت والجهد وتيسير الإجراءات, والسعي نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.ولفت إلى أن نيل أمانة الأحساء هذه الجائزة وما سبقها من إنجازات, يمثل جوانب تحفيزية لكافة منسوبي الأمانة لمضاعفة الجهود وتعزيز رؤى التكامل العملي بروح الفريق الواحد خدمةً للوطن والمواطن.// انتهى //14:40ت م