‏الباحة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واساحتفلت إدارة تعليم المخواة أمس، باختتام أنشطتها الطلابية وأندية مدارس الحي، الذي أقيم تحت شعار "السعودية أولا"، بحضور محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا، ومدير تعليم المخواة علي خيران الزهراني، وعدد من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية وقادة المدارس وأولياء الأمور، وذلك بمقر مدرسة نادي الحي بالمخواة.وتضمنت الفعاليات التي استمرت يوماً كاملاً , على عروض فنية وعلمية ورياضية عززت القيم الوطنية على إيقاع الأناشيد الوطنية، كما قدّم طلاب الصفوف الأولية عروضاً طلابية في رياضة الجمباز الأرضي، وتوج مدير التعليم فريق ثانوية الملك فهد لكرة اليد بطلا لدوري المدارس، وبذلك التتويج اختتمت الفترة الصباحية من الاحتفال.لتنطلق الاحتفالية المسائية التي استبدلت فيها الكلمات الخطابية والمسارح المغلقة بالفضاءات المفتوحة والتشكيلات المنوعة والمنصات التي صممت بطريقة لافتة, حيث تجول المحافظ ومرافقوه بين تلك التشكيلات المعبرة التي امتدت على جوانب ملعب نادي الحي بطريقة ابداعية، وعرض شعبي فلكلوري لأوبريت ( أهل النشاط ).بدوره أوضح رئيس النشاط الطلابي بتعليم المخواة علي بن عبدالله الغامدي أن الأنشطة الطلابية انتهجت نهجاً فريداً في تنفيذ الأفكار بأساليب غير معتادة في مجالات النشاط المتنوعة والشراكة المجتمعية والأنشطة الموجهة للطالب داخل المدرسة ومحيطها الخارجي, تماشيا مع شعار الإدارة لهذا العام ( عام استثنائي).موكداً حرص قسم النشاط على تنوع الأنشطة لاستقطاب أكبر عدد من مشاركات الطلاب وتميزت الأنشطة المنفذة بالتنوع.وبين أن إدارة تعليم المخواة نفذت حزمة من الأنشطة والمبادرات النوعية إيماناً منها بأن الأنشطة غير الصفية مكملة للعملية التعليمية من خلال زيادة مهارات الطلاب بالممارسة التطبيقية.من جانبه ثمن مدير التعليم بمحافظة المخواة الزهراني لقسم النشاط ما قدموه من جهد في يوم النشاط, كما شكر محافظ المخواة على كريم الرعاية وجميل الدعم لمختلف البرامج التي تنفذها إدارة تعليم المخواة.وختام الحفل تم تكريم أكثر من 170 طالباً وقائد مدرسة ومعلمين ورواد النشاط ومشرفي أندية الحي.// انتهى //14:42ت م