مدريد 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسيحتاج فريق برشلونة إلى نقطة واحدة ليكون على موعد للتتويج بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم الأحد القادم ، عندما يواجه مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا لحسم اللقب.وقد يتوج برشلونة أيضا اليوم في حال خسارة اتلتيكو مدريد منافسه المباشر مع مضيفه الافيس أو تعادله معه .ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 83 نقطة ، بفارق 11 نقطة عن اتلتيكو مدريد الثاني و15 نقطة عن ريال مدريد الثالث ، وكان برشلونة فقد في الموسم الماضي لقب الدوري الذي حققه ريال مدريد للمرة الأولى منذ 2012 ، ومع ابتعاد ريال مدريد الثالث بفارق كبير من النقاط عن برشلونة معظم فترات الموسم، فإن المنافسة على اللقب انحصرت بين برشلونة واتلتيكو .ويلعب ريال مدريد بعد غد السبت مع ضيفه ليغانيس للبقاء في المركز الثالث ، برغم سعي فالنسيا الرابع بفارق نقطتين عنه إلى انتزاعه عندما يستضيف ايبار الأحد القادم .وتفتتح الجولة غدا الجمعة بلقاء ليفانتي مع اشبيلية، ويلعب بعد غد السبت اسبانيول مع لاس بالماس، وريال سوسييداد مع اتلتيك بلباو، وفياريال مع سلتا فيغو، والاحد يلتقي خيتافي مع جيرونا، وتختتم الجولة الاثنين القادم بلقاء ريال بيتيس مع ملقا.// انتهى //14:43ت م