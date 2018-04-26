عدن 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسدعا رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، الجميع إلى التسمك بمشروع الدولة والعمل على تجاوز المرحلة الراهنة.وأكد خلال لقائه رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، عمرو بن حبريش وعدداً من أعضاء المؤتمر، أن حكومته تدعم الجهود الرامية التي من شأنها توحيد الصف وتأسيس اليمن الاتحادي وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي اتفق عليها أبناء الشعب اليمني كافة.م ك // انتهى //14:45ت م