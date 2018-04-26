الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لرعايتها ملتقى الشباب الحادي عشر "كن عصامي" كشريك استراتيجي، وذلك خلال حفل جائزة الشاب العصامي.وأوضحت "منشآت" أن رعايتها للملتقى الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، تأتي تجسيداً لحرصها على دعم ريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب وحسن الاستفادة منها، ونشر ثقافة الابتكار وصولاً إلى كفاءات ريادية سعودية واعدة وقيادات احترافية قادرين على تعزيز وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وأشارت إلى أنها عملت بالتعاون مع شركاء النجاح على اطلاق عدد من البرامج والمبادرات والفعاليات لتمكين الموهبين والمبتكرين من بدء رحلة النجاح نحو عالم ريادة الأعمال، منها على سبيل المثال لا الحصر: برنامج "السعودية تبتكر" الذي شهد مشاركة 200 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية في بناء أكثر من 1600 مشروع تتعلق بالبرمجة والتصميم، وبرنامج "جائزة ابتكر" التي تم خلالها تقديم 81 براءة اختراع للمشاركين واختيار ثلاثة فائزين من ضمنهم.يذكر أن غرفة القصيم أغلقت باب الترشح لجائزة الشاب العصامي في دورتها التاسعة مساء السبت الماضي مع ختام أعمال ملتقى بيبان القصيم الذي نظمته "منشآت" بمدينة بريدة، حيث بلغ عدد طلبات الترشح التي قُدمت إلى لجنة التحكيم والتقييم 63 طلباً منها 44 للرجال و 19 للنساء.// انتهى //14:49ت م