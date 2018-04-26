حائل 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسالتقى أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو رأس بمكتبه اليوم, مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محمد الخمسان, بحضور مدير قطاع القروض الاجتماعية سلطان القحطاني, ومنسق الجهات بحائل يحيى اليحيى, وعدداً من المسؤولين بالأمانة .وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تهم العمل بين الأمانة والتنمية الاجتماعية, وتعزيز العلاقات المشتركة بين القطاعين, وتفاعل الأمانة مع بنك التنمية الاجتماعية مما كان له أبلغ الأثر في تحقيق البنك لنتائج ومؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية .// انتهى //15:02ت م