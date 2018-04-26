الدمام 10 شعبان1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واساحتفى المعهد التقني السعودي لخدمات البترول اليوم بتخريج 245 طالباً من الدفعة التاسعة لدرجة الدبلوم بحضور معالي المستشار لشؤون الشركات بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس أمناء المعهد عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم، و عدداً من منسوبي الشركات الداعمة للمعهد وذلك في مقره في الدمام.وشهد الحفل تقديم فريق نادي المعهد التقني السعودي لخدمات البترول تقديم عرض حول تأثير قنوات التواصل الاجتماعي على الشباب وضرورة استخدامها بشكل إيجابي.عقب ذلك هنأ المدير التنفيذي المكلف في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عبدالعزيز بن صفوق العنزي، الخريجين من المعهد في فرعيه بمدينة الدمام ومحافظة الخفجي، متمنياً لهم دوام النجاح في مشوارهم العملي والمهني.وأشار إلى أن عدد الخريجين من المعهد منذ إنشائه بلغ 3406 خريجات لدرجة الدبلوم إضافة إلى الخريجين في الدورات القصيرة التي ينفذها المعهد للشركات المستفيدة من خدمات المعهد، مشيراً إلى أن المعهد يقدم مناهجه التدريبية وفق المعايير والأنظمة الدولية حيث يخرج كوادر وطنية مؤهلة للعمل في شركات البترول والغاز.وأضاف أن عامل التدريب يلعب دوراً رئيساً لتحقيق رؤية المملكة 2030 مؤكداً أن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول يقوم بمشاركة المعاهد المتخصصة في خدمات البترول بتدريب الطلبة السعوديين لتولي مهامهم في قطاعات شركات النفط والغاز وفق المعايير الدولية وذلك لحصولهم على اعتمادات وتراخيص مهنية عالمية.تلا ذلك تكريم الطلبة المتفوقين في المعهد وحصولهم على درجات الشرف ومن ثم تكريم الشركات الراعية والداعمة للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول.واختتم الحفل بمسيرة الطلبة الخريجين من فرع المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في مدينة الدمام ومحافظة الخفجي والتقاط الصور التذكارية.//انتهى//15:03ت م