جدة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسدشن عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي اليوم، معرض ومشاريع المتدربين بالكلية بجميع التخصصات التي أقامته وكالة الكلية لخدمات المتدربين ممثلة في مركز النشاط, بمشاركة جميع المتدربين من كافة التخصصات في الكلية ومن جميع المراحل الدبلوم والبكالوريوس اللذين لديهم اختراعات تقنية أو أفكار ابتكارية أو مشاريع قابلة للتطبيق.وأكد العامودي, في كلمته خلال التدشين أهمية أهداف المسابقة من خلال تشجيع المتدربين على البحث التقني وتحفيزهم للإطلاع والاكتشاف، مضيفاً أن هذه المسابقة تهدف إلى صناعة البيئات التدريبية المحفزة للابتكار وتشجيع المتدربين على ترسيخ منهج الاكتشاف وتأهيل الجدد منهم لاقتحام مجال الفكرة والإبداع.وأشار إلى أن المسابقة لها مسارين الأول الابتكارات والثاني الأفكار, وجرى تخصيص جوائز مالية وعينية، مبيناً أن المشاركة المقدمة ضمن الابتكارات التقنية ومن فكر وعمل المتدرب أو المتدربين الذين تقدموا بها, ويجب أن تخلو من أي شيء يخل بالأمانة العلمية أو يتعدى على حقوق الملكية الفكرية للآخرين، أو تحمل المشاركة فكرة جديدة أو تطويراً فعلياً لفكرة سابقة مع شرط احتوائها على جانب إبداعي.يذكر أن الكلية تقدم دعم كبير للمتدربين من خلال مراكز التدريب الذاتي التي فعلتها الكلية مؤخرًا في جميع أقسامها الذي يشرف عليها نخبة من المدربين الماهرين في هذا المجال من منسوبي الكلية كلًا في تخصصه, كما شاركت الكلية في عدد من المسابقات الداخلية والخارجية, وحققت العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة بدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .// انتهى //15:05ت م