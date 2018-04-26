بريدة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بما يقدمه صندوق التنمية العقارية بالمنطقة من جهود لخدمة الوطن في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، ودورهم في تقديم التسهيلات للمواطنين لدفع عجلة القروض العقارية, تعزيزاً للحركة الاقتصادية .وأكد سموه خلال استقباله في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، المهندس عبدالله بن مريع الشهراني بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة القصيم ، يرافقه مساعد مدير الفرع ناصر بن غالب السبيعي ، على أهمية مواصلة العمل لخدمة المواطني وتسهيل كافة الإجراءات المتخذة لخدمتهم ، مثمناً الجهود التي يبذلها فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة .وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الملفات التي تخص صندوق التنمية العقارية بالمنطقة ، وبحث عدد من الأمور ذات العلاقة بالأعمال التي تقدم نحو خدمة المجتمع وتعزيز الحركة العقارية بالمنطقة .من جهته, عبر المهندس الشهراني عن شكره لسمو أمير القصيم ، على ما يلقاه فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة من دعم واهتمام ومتابعة من سموه لأعماله ونشاطاته ، مما كان لها الأثر في تذليل الصعوبات وتقديم أفضل الخدمات فيما تهم المنطقة وتخدم المواطن ، مؤكداً أن توجيهات سموه السديدة ستكون نبراساً له في مجال عمله للتطوير المستمر ، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - .// انتهى //15:09ت م