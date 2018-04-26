الرياض 10 شعبان1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واساستضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع غرفة الرياض محاضرة بعنوان "التحول الرقمي لقادة ورواد القطاع الخاص" في مقر الهيئة بالرياض بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة المهندس ماجد بن محمد المزيد ورئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الرياض المهندس محمد بن ناصر الجاسر .وتهدف المحاضرة التي قدمها الخبير في منهجيات التحول الرقمي نيال ماكوين ,إلى تسليط الضوء حول دور القادة في تحقيق النمو السريع ضمن الاقتصاد، وفهم ماهية التحول الرقمي والأخطاء الشائعة حول ذلك المفهوم وما يتعلق به من ممارسات، وفوائد التحول الرقمي في تعزيز التنافسية وتحسين تجربة العملاء وخلق نماذج أعمال وخدمات مبتكرة وفتح أسواق جديدة و تخفيض التكاليف.// انتهى //15:10ت م