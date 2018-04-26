نجران 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير جوازات المنطقة العميد سليمان بن صالح السليمان .وقدم العميد السليمان خلال اللقاء, إيجازاً عن سير العمل بجوازات المنطقة والإدارات والشعب التابعة لها، إضافة إلى الإجراءات والخدمات التي تقدم للعابرين من منفذ الوديعة الحدودي .وثّمن سمو الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز , الجهود التي تقدمها إدارة جوازات المنطقة ، مؤكداً سموه ضرورة مضاعفة الجهود وتقديم الخدمات كافة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة .حضر اللقاء, مدير إدارة الشؤون الإدارية بإدارة جوازات منطقة نجران العقيد محمد بن مانع القحطاني .// انتهى //15:13ت م