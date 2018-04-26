عام / نائب أمير نجران يلتقي مدير جوازات المنطقة
الخميس 1439/8/10 هـ الموافق 2018/04/26 م واس
نجران 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير جوازات المنطقة العميد سليمان بن صالح السليمان .
وقدم العميد السليمان خلال اللقاء, إيجازاً عن سير العمل بجوازات المنطقة والإدارات والشعب التابعة لها، إضافة إلى الإجراءات والخدمات التي تقدم للعابرين من منفذ الوديعة الحدودي .
وثّمن سمو الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز , الجهود التي تقدمها إدارة جوازات المنطقة ، مؤكداً سموه ضرورة مضاعفة الجهود وتقديم الخدمات كافة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة .
حضر اللقاء, مدير إدارة الشؤون الإدارية بإدارة جوازات منطقة نجران العقيد محمد بن مانع القحطاني .
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15:13ت م