الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسيختتم المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم اليوم, ورشة عمل بعنوان "فنيات صياغة أسئلة الاختيار من متعدد للعلوم الشرعية والقانونية"، التي استمرت ثلاثة أيام، بمقر المركز بمدينة الرياض.وتناولت الورشة المعايير والمواصفات العامة في وضع أسئلة الاختيار من متعدد للعلوم الشرعية والقانونية.يذكر أن عدد المشاركين في هذه الورشة بلغ 35 مشاركًا، وهم نخبة من الخبرات التي يحرص المركز على التعاون معهم في مثل هذه اللقاءات.// انتهى //15:14ت م