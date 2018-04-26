سكاكا 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بدايون الإمارة اليوم, مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري, يرافقه مدير السجون بالمنطقة العميد بندر بن خلف الراشد .وفِي بداية اللقاء, رحب سمو أمير منطقة الجوف باللواء الأسمري ، مستمعاً سموه إلى سير العمل في سجون المنطقة والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة، وما يندرج تحتها من برامج توعوية داخل الإصلاحيات، والأنشطة الأخرى التي تركز على تأهيل النزلاء وتهيئتهم ليكونوا أفراداً فاعلين ومثمرين في مجتمعهم بعد إطلاق سراحهم وعودتهم للمجتمع, متمنياً سموه في نهاية اللقاء للجميع التوفيق والسداد .حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري .// انتهى //16:25ت م