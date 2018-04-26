عام / الأمير بدر بن سلطان يستقبل رئيس جمعية الثقافة والفنون بالجوف
الخميس 1439/8/10 هـ الموافق 2018/04/26 م واس
سكاكا 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بدايون الإمارة اليوم, رئيس جمعية الثقافة والفنون بالجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي, ورؤساء اللجان .
واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان خلال اbستقبال من الدكتور الخالدي إلى أنشطة الجمعية بالمنطقة واستقطابها للمبدعين من الشباب والشابات في مختلف لجان الجمعية .
وقد وجه سموه رئيس الجمعية بالاهتام بالمبدعين من أبناء المنطقة في كافة المجالات وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المهرجانات والأمسيات والليالي الثقافية ، مع التركيز على إبراز المنطقة لما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي منذ القدم، مقدماً الدعم لبرامج وفعاليات الجمعية .
وفي الختام, تسلّم سمو أمير منطقة الجوف لوحة تشكيلية وصورة فوتغرافية, بالإضافة إلى التقرير السنوي عن الجمعية للعام الماضي ، متمنياً للجميع التوفيق .
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16:25ت م