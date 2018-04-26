سكاكا 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بدايون الإمارة اليوم, رئيس جمعية الثقافة والفنون بالجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي, ورؤساء اللجان .واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان خلال اbستقبال من الدكتور الخالدي إلى أنشطة الجمعية بالمنطقة واستقطابها للمبدعين من الشباب والشابات في مختلف لجان الجمعية .وقد وجه سموه رئيس الجمعية بالاهتام بالمبدعين من أبناء المنطقة في كافة المجالات وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المهرجانات والأمسيات والليالي الثقافية ، مع التركيز على إبراز المنطقة لما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي منذ القدم، مقدماً الدعم لبرامج وفعاليات الجمعية .وفي الختام, تسلّم سمو أمير منطقة الجوف لوحة تشكيلية وصورة فوتغرافية, بالإضافة إلى التقرير السنوي عن الجمعية للعام الماضي ، متمنياً للجميع التوفيق .// انتهى //16:25ت م