الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, مذكرة تعاون إعلامي مع وزارة الخارجية بهدف تعزيز وتطوير المحتوى الإلكتروني لكلا الجانبين، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالرياض.ووقّع المذكرة مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شلهوب بن عبدالله الشلهوب، فيما وقعها عن وزارة الخارجية المشرف العام على مركز الاتصال والإعلام بالوزارة أحمد الطويان.واتفق الجانبان في المذكرة على أن توفر وزارة الخارجية لمركز الملك سلمان للإغاثة موادّ إعلامية, ومعلومات أرشيفية, وإحصائيات حديثة, وأخبارًا صحفية، بينما يوفر المركز للوزارة إحصائيات محدثة, ومحتوى إخبارياً يسهل الوصول إليه وبنسخ مفتوحة لتمكين الوزارة من الحصول عليها لاستخدامها ونشرها بالشكل الذي تراه.كما اتفقا على أن يتولى تنفيذ المذكرة فريق مشترك يضم ممثلا أو أكثر من كل جانب، ويقوم الفريق بوضع خطة عمل تنفيذية تشتمل على آلية التنفيذ والمتابعة والاجتماعات الدورية والخطة الزمنية المعدة لذلك.// انتهى //16:27ت م