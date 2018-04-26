الطائف 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسكرم محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف مساء أمس، الطلاب الحفاظ والمتفوقين بجمعية آيات لتحفيظ القرآن الكريم بثريبان لعام 1439هـ، في الحفل الختامي لأنشطة الجمعية، بحضور رئيس مجلس الجمعية عبدالواحد جدعان القرني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة والمواطنين .وثمن رئيس جمعية آيات, جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, في الاهتمام بالقرآن الكريم وتعليمه ونشره، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وسمو نائبه، التي كان لها الأثر البالغ في رعاية كتاب الله ودعم الحافظين والحافظات لكتاب الله عز وجل، معرباً عن شكره لمحافظ العرضيات على حضوره وتشريفه ودعمه لبرامج الجمعية المختلفة.وفي ختام الحفل, كرم محافظ العرضيات, الداعمين لنشاطات جمعية تحفيظ القرآن الكريم بثريبان من مؤسسات ورجال أعمال .// انتهى //16:28ت م