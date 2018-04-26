عرعر 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واساختتمت جمعية التنمية الأسرية " ألفة " بعرعر، أمس ، فعاليات برنامج "التميز الأُسَري" ، بالتعاون مع النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية، وذلك في مقر النادي بعرعر.وقد أقامت الجمعية محاضرة بعنوان "أسباب السعادة الزوجية" قدمتها المدربة عطاف لاحق العنزي ، حيث تحدثت عن مفهوم السعادة الزوجية، وفن اختيار شريك الحياة ، وأسس الزواج الناجح، وأسرار السعادة الزوجية.وأوضحت أن البرنامج استمر لمدة ثلاثة أيام ،اشتمل على محاضرات وندوات قدمها مختصات ومختصين في جوانب الحياة الزوجية من أبرزها تقديم النصائح والتوجيه ، وفن التعامل ، وإدارة الحوار، والتخاطب بين الزوجين ، وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تنمي العلاقة الزوجية بين الطرفين.وأشارت إلى أنها تسعى لتكون المؤسسة الأسرية الفاعلة في مجتمع المملكة عموماً وفي مدينة عرعر خصوصاً ، لتحقيق الألفة، والسعادة والنجاح لجميع أفراد الأسرة من خلال غرس المفاهيم والقيم الشرعية المبنية على الموضوعية والشفافية، وتقديم الحلول العلمية والعملية للمشكلات الاجتماعية والنفسية والتربوية والشرعية للوصول لأسرةٍ مطمئنةٍ ومجتمعٍ فاعل .// انتهى //16:31ت م