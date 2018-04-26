جيزان 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسدشنت مساعدة مدير عام التعليم بمنطقة جازان للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم اليوم، ملتقى "التهيئة والاستعداد لتطبيق نظام المقررات"، الذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي، بحضور عدد من القيادات التربوية والمشرفات وقائدات المدارس والمعلمات .وأكدت مساعدة مدير عام التعليم بمنطقة جازان للشؤون التعليمية في بداية الملتقى، ضرورة تهيئة المدارس الثانوية وطالبات الصف الثالث المتوسط لتطبيق نظام المقررات، معربة عن شكرها لما تقدمه إدارة الإشراف التربوي من جهود في تنفيذ خطة التهيئة والاستعداد لتطبيق نظام المقررات في جميع المدارس الثانوية بشكل مرحلي خلال ثلاث سنوات.من جانبها تحدثت مشرفة نظام المقررات أسماء سوادي، عن النظام واستعرضت خطة التهيئة والاستعداد لتطبيق النظام خلال ثلاث سنوات بشكل مرحلي .بعد ذلك، بدأت جلسات العمل، حيث قدمت رئيسة قسم القيادة المدرسية بإدارة الإشراف التربوي فدوى عقيل، أولى أوراق العمل بعنوان "القيادة الفاعلة في نظام المقررات" أوصت خلالها بضرورة تفعيل الأدوار التعليمية بصفة إجرائية، وتوحيد الممارسات التقويمية للمعلمات، ووضع إجراءات وآليات عملية تساعد المعلمة على توظيف التقويم المستمر والتقويم التحصيلي النهائي خلال الفصل الدراسي بيسر و سهولة .تلتها ورقة عمل بعنوان "مهام القبول والتسجيل" قدمتها حنان مزيني من مكتب القبول والتسجيل بالثانوية الثانية بجازان، بينت خلالها أن مكتب القبول والتسجيل في مدارس نظام المقررات يؤدي مهامه في ثلاث مراحل: أعمال قبل بداية العام الدراسي، ومع بداية العام الدراسي وقبل نهاية العام، وتناولت العلاقات المرتبطة بالمكتب, فيما قدمت منسقة الإرشاد الأكاديمي بالثانوية الثانية بجازان خديجة حكمي، ورقة العمل الثالثة بعنوان "الإرشاد الأكاديمي في نظام المقررات أهداف وآمال", استعرضت خلالها المهارات الواجب توافرها في المرشدة الأكاديمية وعلاقتها بوكيلة القبول والتسجيل، وعلاقة الإرشاد الأكاديمي بالمرشدة الطلابية .فيما شددت نعمة شعراوي من مكتب القبول والتسجيل بالثانوية الثانية بجازان في ورقة قدمتها بعنون "تقويم المتعلم في نظام المقررات", على أهمية التقويم التربوي، والفرق بين القياس والتقييم والتقويم، مبينة أساليب التقويم في نظام المقررات، ومتطرقة إلى موضوع الاجتياز وتجويد التعليم, ثم قدمت وكيلة القبول والتسجيل بثانوية الدغارير يسر مدخلي آخر أوراق العمل بعنوان "بناء الخطط الدراسية في نظام المقررات", استعرضت خلالها خطة البرنامج المشترك والبرنامج التخصصي، مبرزة في هذا الصدد النقاط التي يجب مراعاتها عند بناء الخطة .وفي ختام الملتقى, كرمت مساعدة مدير عام تعليم جازان، الطالبات المتأهلات في مشروع تحدي القراءة العربي, وعدد من منسقات المشروع والمحكمات والمشاركات في المسابقة الوطنية للغة العربية و المشاركات بأوراق العمل في الملتقى واللجان المنظمة .// انتهى //16:31ت م