سكاكا 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بدايون الإمارة اليوم, أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد .وتمنى الأمير بدر بن سلطان التوفيق والسداد للمهندس الغامدي فيما كلف به, والقيام بتقديم خدمات أفضل للمنطقة.وأعرب أمين منطقة الجوف عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على حسن الاستقبال والدعم, سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.// انتهى //16:32ت م