الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسيشارك معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي الذي يعقد يوم الأحد القادم في دولة الكويت الشقيقة .ويستعرض جدول الأعمال خطوات إنشاء اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي ، ودراسة النظام الداخلي لها ، كما يبحث في آليات التعامل مع التقارير الصادرة من الجهات البرلمانية الأوروبية بشأن دول مجلس التعاون .// انتهى//16:33ت م