الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واستأهل الفارس السعودي البارالمبي أحمد الشربتلي إلى بطولة العالم البارا فروسية التي ستقام في أميركا شهر سبتمبر المقبل، بعد مشاركته في الملتقى الدولي ببلجيكا، وحصد نقاط التأهل بمشاركة 71 لاعباً يمثلون 16 دولة.وأكد الشربتلي الذي أصبح أول فارس خليجي وعربي يتأهل إلى بطولة العالم للبارا فروسية (para-dessage)، أن هذا الانجاز تحقق بفضل الله أولاً ثم بفضل دعم وتكاتف الجميع.وقال: "أشكر جميع من ساعدني للمشاركة في هذا الملتقى وتذليل كافة الصعوبات التي واجهتني، كما أشكر الاتحاد السعودي للفروسية واللجنة البارالمبية السعودية بكافة أعضائها ولا أنسى قبل كل ذلك دعم والداي وزملائي الفرسان".بدوره، هنأ الرئيس التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية رافد القضيب القيادة السعودية على هذا الانجاز، وقال: "نشكر الله أولاً على هذا الانجاز العالمي والفريد من نوعه، والذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي نجده من القيادة السعودية، والدعم المباشر من الهيئة العامة للرياضة ومن معالي رئيس مجلس إدارتها تركي آل الشيخ".وقال: "الفارس الشربتلي أثبت كفاءة نجوم وأبطال البارالمبية السعودية، الذين اعتادوا على تشريف الوطن في مختلف المحافل العالمية".// انتهى //16:33ت م