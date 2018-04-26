حائل 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واساحتضنت جامعة حائل اليوم فعالية #صورنا_حوارنا "التي تنظمها مؤسسة الوليد الإنسانية, بالشراكة مع برنامج الملك عبدالعزيز للحوار الوطني, وتحت إشراف وزارة التعليم والتي تهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات السعوديين, وإظهار شغفهم لإيصال أعمالهم إلى العالمية, وذلك بمبنى عمادة السنة التحضيرية في مجمع كليات الطلاب.وتعرف العديد من الطلاب على آلية المشاركة والتنافس مع زملائهم, حيث يتم اختيار طالبين وطالبتين من هواة التصوير للالتحاق ببرنامج صيفي ثقافي مجاني مدته 3 أسابيع في جامعة إدنبره في إسكتلندا, وسيُغطي الطلبة الفائزين فعاليات سفراء حوار الإنسانية, ضمن فريق مؤسسة الوليد للإنسانية كما سيحصل الطلبة على أدوات تصوير احترافية متكاملة ودورة في اللغة الإنجليزية.يذكر أن هذه الفعالية مقامة على مستوى جامعة حائل وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.// انتهـى //16:37ت م