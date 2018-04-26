الدمام 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسواصلت بلدية وسط الدمام زياراتها الميدانية على خضرية الدمام، حيث تم خلال النصف الأول من هذا العام تطوير وتحسين واجهة 150 منشأة تجارية فيها .وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، أن البلدية قامت بهذه المشروعات من خلال مراجعة اللائحة الفنية الخاصة بتطبيق الاشتراطات الخاصة باللوحات الدعائية، والتوعية بالآليات الفنية الخاصة باللوحات التجارية، وذلك امتدادا لجهود أمانة المنطقة الشرقية، في الحد من التلوث البصري وتحسين المظهر العام للمباني، وضمن حملة معالجة التشوه البصري (تحسين المشهد الحضري كذا أحلى)، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع جميع الأمانات والبلديات بالمملكة.وأفاد المهندس الشمري أن البلدية تقوم بحملات توعوية وميدانية للوحات الدعائية في المحال التجارية، وذلك للتأكد من تطبيق الإشتراطات الخاصة بتلك اللوحات وعدم مخالفتها للإشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية، الواردة في اللائحة الصادرة من وكالة الشؤون الفنية بالوزارة، إضافة إلى تطبيق العقوبات والجزاءات البلدية كمرحلة أخيرة بحسب لائحة الجزاءات والغرامات والتعليمات التنفيذية للائحة.// انتهى //16:37ت م