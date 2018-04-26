مأرب 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 800 سلة غذائية في مخيم نازحي ذمار بحي المطار في محافظة مأرب اليمنية ، تزن السلة الواحدة 74 كيلو غرامًا تكفي لـ 6 أشخاص، يستفيد منها 4800 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 18919 سلة غذائية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 217 مشروعًا .// انتهى //16:43ت م