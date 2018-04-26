المدينة المنورة 10 شعبان 1439 هـ الموافق26 أبريل 2018 م واسقامت الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية والفنية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بزيارة عدد من المعارض الهندسية للإنشاءات والمصانع المنتجة والمصنّعة للإضاءات الكهربائية في اليابان والصين، سعياً منها لمتابعة الأسواق الدولية والتعرف على أحدث ما توصلت إليه تقنية تصنيع المصابيح والإنارة، وفق مواصفات قياسية وجودة عالية ومتقدمة.وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية والفنية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المهندس فيصل بن محمد الجهني، أن هذه الزيارة تأتي لأحد أهم أهداف ومشاريع الإدارة، وهو الترشيد في الاستهلاك الكهربائي بالمسجد النبوي الشريف في المعدات والأجهزة ذات التكلفة المرتفعة، وذلك ضمن المقاييس والمعايير العالمية المستخدمة في توفير الطاقة الاستهلاكية لتبلغ حولي ٤0٪, وذات العمر الافتراضي الأطول، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة, سعياً لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - وفقها الله - وإنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد.// انتهى //17:12ت م