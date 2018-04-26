الطائف 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسعالجت أمانة الطائف خلال الأسبوع الرابع من خطة الأسابيع الـ 6 أكثر من 630 عملاً في مجال معالجة التشوه البصري, وشمل برنامج الأسبوع الرابع إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق.وأوضحت الأمانة أنها نفذت أعمال إصلاح شاملة ومتنوعة للمرافق والخدمات البلدية كافة من خلال اللجان المتخصصة بصيانة الأرصفة والشوارع وفرق النظافة وصيانة الإنارة والتشجير والتحسين، إضافة إلى أعمال الصيانة الشاملة للجسور والأنفاق، وعمل البرنامج في نطاق 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل لجميع الأعمال المنفذة.وبينت الأمانة أنها وزعت فرق لمتابعة أعمال الإصلاح وفرق لاكتشاف الملاحظات ومعالجتها, حيث يستمر البرنامج لمعالجة أكبر عدد من المرافق والخدمات البلدية، ضمن الخطة العامة للأمانة في هذا البرنامج .// انتهى //17:13ت م