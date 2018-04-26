الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأقامت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض اليوم ورشة عمل "الإعداد لمؤتمر نبراس الأول .. الرؤية والأهداف ومنهجية الاستفادة من المخرجات " بحضور أمين عام اللجنة ورئيس مجلس إدارة مشروع نبراس الوطني الدكتور فيصل الشثري ومشاركة الجهات الوطنية المعنية وعدد من الخبراء الوطنيين والمختصين والاعلاميين للمناقشة حول الامور المتعلقة بالمؤتمر ووضع الخطط والحلول للحد من المخدرات ومواجهتها بالطرق الصحيحة.وتضمنت الورشة سبع جلسات اختتمت بالتوصيات , حيث ناقشت الجلسات على التوالي استعراض وضع ظاهرة المخدرات محليا ورؤية اللجنة الوطنية لتطوير منهجية مواجهة الظاهرة، وتحديد رؤية وأهداف المؤتمر مرورا بالمواضيع الرئيسية والافكار الابداعية لتطوير أعمال المؤتمر ومناقشة التاريخ والحدود الزمنية لإقامته والتحديات والطموحات إضافة إلى مناقشة أولويات العمل لمواجهة تلك الظاهرة.// انتهى //17:14ت م