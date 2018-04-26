وادي الدواسر10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأقيم اليوم ، الحفل الختامي للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1438-1439هـ ، الذي نظمته كلية التربية بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بوادي الدواسر , وذلك على مسرح الكلية بحضور وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومسئولي الكلية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب .وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ، ألقى بعدها عميد الكلية الدكتور ناصر بن محمد العشوان، كلمة أكد فيها أهمية الانشطة الطلابية في تنمية مهارات الطلاب ، مشيراً الى أن الكلية نفذت العديد من البرامج الثقافية والعلمية والاجتماعية والفنية والرياضية والكشفية وشاركت بفاعلية في البرامج والفعاليات على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجامعة.عقب ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً لأنشطة الكلية خلال العام الجامعي ، أعقبه قصيدة وطنية ألقاها الطالب فيصل بن محمد الحقباني ، كرم بعدها وكيل الجامعة للفروع الطلاب والجوالة الذي أسهموا في تنفيذ تلك الأنشطة .من جهته قدم وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالله الصقر الشكر لمعالي مدير الجامعة على دعمه المستمر للوكالة ، وثمن لكلية التربية جهودها في الأنشطة الطلابية التي تمكن المستهدفين منها إلى التفوق وصقل مواهبهم ومواكبة مستجدات العصر ، وليسهموا في بناء وطنهم مستشرفين النظرة المستقبلية والمشرقة له وفق رؤية بلادهم 2030.// انتهى //17:21ت م