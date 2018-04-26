أبها 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسنظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعسير اليوم، ورشة عمل عن "تمكين الإعلام السياحي"، تحدث خلالها رئيس تحرير صحيفة "الوطن" الدكتور عثمان محمود الصيني و أستاذ الصحافة والنشر الالكتروني في جامعة الملك خالد الدكتور ساعد الساعد، وبحضور مدير عام برنامج "تمكين" بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور عيد العتيبي.وأكد الدكتور الصيني خلاله حديثه, أن المملكة مقبلة على طفرة سياحية كبيرة في ظل إيمان القيادة الرشيدة بأهمية السياحة كأولوية تصنف كعنصر جوهري في الحياة الاجتماعية ومصدر من مصادر الدخل الاقتصادي والتوظيف وإحدى أدوات القوة الناعمة العديدة للسعودية، كما أكد أهمية إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وغرس فكرة أن السياحة في تكوينها صناعة وفي تطبيقاتها ضرورة وليست لقضاء وقت الفراغ حتى تتحقق الأهداف المرسومة ضمن رؤية ٢٠٣٠, مشددا على أهمية أن يكون لمسؤولي الإعلام في هيئة السياحة مزيجا من المهارات في التخطيط والتسويق والعلاقات والمعرفة التاريخية والترفيهية وغيرها، حتى لا يكونوا مجرد موظفين ناقلين لما يحدث.من جهته, قدم الدكتور الساعد, ورقة عمل بعنوان "المعالجة الفنية للأخبار السياحية"، تضمنت أنواع وأدوات الخبر السياحي، متطرقا إلى بعض الملاحظات التي تؤثر في جودة الخبر السياحي .// انتهى //17:32ت م