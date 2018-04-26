الأحساء 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسيزور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يوم السبت القادم، جامعة الملك فيصل، حيث سيكون في استقباله معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، وذلك في المبنى الإداري الرئيس للجامعة في الهفوف.وتأتي هذه الزيارة لتوقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين، والتي تأتي تأكيداً الدور الرئيس الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق الأمن المائي والغذائي لتحسين جودة الحياة بالمملكة، وتجسيداً للدور الريادي الذي تقوم به جامعة الملك فيصل من واقع الخدمات البحثية والتدريبية وخدمة المجتمع في جميع المجالات والتخصصات، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية أكاديمياً ومهنياً، والتعاون مع الجهات المختصة المحلية والدولية، من أجل إثراء العملية التعليمية وتقديم الخدمات المثلى للمجتمع، وتحقيقاً لمبدأ الشراكة والتعاون بين الطرفين، والسعي في الارتقاء بقدرات وخبرات أبناء الوطن من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والفنيين والأخصائيين والطلاب والخريجين ومنسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة في المجالات المختلفة، وإتاحة الفرص التدريبية والتوظيفية لهم.ويهدف الطرفان من توقيع هذه الاتفاقية إلى تحقيق التعاون والتكامل في خدمة المجتمع، وتلبية تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030م، والاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية للطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمار في مجالات البيئة والمياه والزراعة، ونقل وتوطين المعارف والتقنيات الحديثة وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بما يخدم الطرفين، وإشراك الطرفين في المجالس واللجان الاستشارية التي تخدم كلا منهما وفق ما ينص عليه النظام المعمول لديهما.// انتهى //17:32ت م