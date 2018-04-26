تبوك 10 شعبان 1439 الموافق 26 ابريل 2018م واسنفذت بلدية محافظة حقل ممثلةً بقسم صحة البيئة اليوم، حملة تفتيشية مكثفة على محلات بيع المواد الغذائية ومستودعات الأغذية والمطاعم والمخابز بالمحافظة .وأوضح رئيس البلدية المهندس فيصل بن عواد الحويطي أن هذه الحملة المكثفة تنفذ مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه إقبال المستهلكين على شراء احتياجاتهم الرمضانية ، مشيراً إلى أن الحملة رصدت في يومها الأول عدد من المخالفات، منها تدني مستوى النظافة واستخدام اواني غير صالحة للاستخدام ومخالفات تتعلق بالصحة العامة ، ونتج عنها انذر تسعة مطاعم لتلافي هذه الملاحظات ، مثنياً على جهود الفرق الميدانية المشاركين في هذه الحملة التي تستمر حتى بداية دخول شهر رمضان المبارك.// انتهى //17:34ت م