تونس 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأوصت ندوة " نفاذ الصحفيات العاملات بوكالات الأنباء العربية إلى مواقع القرار " التي نظمها اتحاد وكالات الأنباء العربية " فانا " بالعاصمة التونسية على مدى يومين ، بضرورة تدريب صحفيات الوكالات على اكتساب المهارات المهنية والمهارية ودعم مشاركتهن في المؤتمرات وبرامج الزيارات التبادلية ومختلف الأنشطة الصحفية .ودعت الندوة في ختام أعمالها أمس ، إلى أهمية وضع برامج خاصة بالصحفيات ضمن أنشطة مركز التدريب التابع لاتحاد وكالات الأنباء العربية وعقد اجتماع دوري لهن في إطار أنشطة الاتحاد ، إضافة إلى تشكيل لجنة قارة تعنى بشؤون الصحفيات في اتحاد وكالات الأنباء العربية .م ك // انتهى //17:41ت م