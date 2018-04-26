الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد وعضو مجلس إدارة البرنامج الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن طلال النحاس أن اعتماد برنامج التخصيص والذي يعد أحد البرامج المهمة لرؤية المملكة 2030, و الركائز الجوهرية لتنمية الاقتصاد الوطني في ضوء رؤية المملكة 2030، سوف يهيء فرصاً واعدة لتنويع الأوعية الاستثمارية للمؤسسة العامة التقاعد وسوف يوفر للمؤسسة العديد من الفرص الاستثمارية المحلية.ويذكر أن برنامج التخصيص يستهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، ويعمل على إزالة العوائق التي يمكن أن تحُد من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية بالمملكة والتركيز على تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالتخصيص، الذي يهدف إلى عدالة التعاملات مع القطاع الخاص والأهم حماية حقوق المستفيدين من الخدمات ورفع جودتها وشموليتها.// انتهى //17:42ت م