عدن 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد سعيد السعدي، الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبلاده في الجوانب التنموية والإنسانية.واستعرض خلال لقائه ، اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، أولويات المرحلة القادمة وضرورة الإعداد والتحضير الجيد لخطة إعادة الاعمار.وتم الاتفاق - وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - على تكثيف الجهود وتعزيز سبل التواصل والتنسيق المشترك في مجالات التنمية.م ك // انتهى //17:50ت م