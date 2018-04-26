سياسي / وزير التخطيط اليمني يُثمّن دعم المملكة لبلاده في الجوانب التنموية والإنسانية
الخميس 1439/8/10 هـ الموافق 2018/04/26 م واس
عدن 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واس
ثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد سعيد السعدي، الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبلاده في الجوانب التنموية والإنسانية.
واستعرض خلال لقائه ، اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، أولويات المرحلة القادمة وضرورة الإعداد والتحضير الجيد لخطة إعادة الاعمار.
وتم الاتفاق - وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - على تكثيف الجهود وتعزيز سبل التواصل والتنسيق المشترك في مجالات التنمية.
م ك // انتهى //
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