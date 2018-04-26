الأحساء 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسقام معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي بجولة اليوم لعدد من مشاريع طرق الوزارة في محافظة الأحساء للوقوف على التقدم في مراحل إنجاز وتنفيذ المشاريع بالمنطقة ، وذلك ضمن جولات معاليه التفقدية للمشاريع .حيث استهل معالي وزير النقل جولته بالاطلاع على سير العمل في مشروع استكمال الطريق الدائري الإقليمي الرابط بين طريق الدمام/ الجبيل مع طريق الدمام /الرياض السريع وطريق الظهران/ العقير ،حيث تم استكمال الرصف للطريق بثلاث مسارات في الاتجاهين إضافة الى انتهاء تنفيذ عدد من المعابر لأنابيب التحلية ولخطوط السكة الحديدية، كما اطلع معاليه على اعمال الصيانة الوقائية لطريق الظهران بقيق التي يبلغ طولها قرابة 58 كلم، حيث متوقع انتهاء الاعمال فيها خلال 14 شهراً.وشملت جولة معاليه زيارة محافظة الاحساء حيث وقف على الطريق الدائري بالاحساء الذي تم انجاز 75 % منه بطول 88 كم ، وجاري العمل على استكمال الجزء المتبقي بطول 29 كم ، كما تم انجاز التقاطع المؤدي الى منتزه الملك عبدالله، ويجري حالياً العمل على عدد من التقاطعات من ضمنها تقاطع كلية المعلمين.كما تفقد معالي الوزير العامودي تقاطع قرية الوزية مع دائري الاحساء ضمن المشروع ذاته والذي تجاوز انجاز الوصلة نسبة 68%، وتابع معاليه سير العمل على عدد الجسور ضمن مشروع الأعمال التكميلية للطريق الدائري اثناء وقوفه على المشروع مع عدد من مسؤولي الوزارة .وقد جاءت زيارة معالي وزير النقل إلى الأحساء في إطار التزام الوزارة بالوقوف ميدانياً والاشراف على سير العمل لمشاريع الطرق التابعة لها في كافة مناطق المملكة.// انتهى //17:50ت م